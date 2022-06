Une maison familiale dans laquelle rien ne manque

La décoration et l'aménagement intérieurs ont été conçus dans un esprit moderne. Ici, la cuisine, le salon et la salle à manger ne forment qu'un seul et unique espace, agrémenté d'une belle cheminée. Les grandes baies vitrées permettent quant à elles à la lumière de pénétrer largement dans cet espace de vie ouvert et aéré.