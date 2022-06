Qu'est que le Corian® ?

Nous ne pouvions pas vous présenter le Corian® sans nous arrêter un instant sur une création utilisant ce matériau technologique et faisant preuve elle aussi d’un même esprit d’innovation. Cette création est l’œuvre d’un jeune ébéniste créateur messin, Jérémy Collin. Officiant dans toute la Lorraine, et même au-delà en France et au Royaume Uni, il crée ameublement, cuisines, salles de bain, et restaure également le mobilier.

Cette réalisation, un bureau high tech, résume à elle seule les compétences de son créateur: utilisant les propriétés du Corian® et la marqueterie la plus traditionnelle, Jérémy Collin revisite un bureau Louis XVI, le recouvre de solid surface et lui adjoint un chargeur de téléphone par induction, un clavier d’ordinateur tactile gravé et intégré dans la masse, un lecteur de CD, des connecteurs pour iPhone et USB… Un petit bijou de technologie !

