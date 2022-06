La Métamorphose d'une Terrasse Française !!

Le résultat de passerait presque de commentaires tant la métamorphose est complète et réussie ! Taper dans le mille : jamais cette expression n'a autant fait sens qu'à ce moment précis. La charpente traditionnelle a été démolie et modifiée pour créer de la hauteur et du volume. La terrasse quant à elle a été habillée d'un plancher en lamelles sur plots. Agrémentez le tout d'un couple de plantes et d'un ciel dégagé, vous voici donc sur une terrasse qui saura à coup sûr séduire vos invités !