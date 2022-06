Zoom : le blanc à l'honneur au cœur de Paris

Le blanc. On ne le présente plus tant il fait partie intégrante de nos intérieurs et pourtant, le réduire à une entité simple, uniforme voire vierge sur laquelle viennent se déposer les autres composantes d'un espace serait une grosse erreur. Nos architectes d'intérieurs de chez Kalblempereur l'ont bien compris et signent avec cette réalisation une sorte de manifeste au blanc, presque un exemple à suivre, tant ce projet englobe à lui tout seul une véritable démarche esthétique.

C'est en 2011 que Stéphanie Kalb et Céline Lempereur décident d'unir leurs talents et de lancer leur agence à Montreuil. Introduire une poésie graphique visuelle est un de leurs multiples objectifs. Voyons sans plus attendre le résultat de cette rénovation totale des combles de 58m2 d'un logement parisien.