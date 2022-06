Des étagères ouvertes dans la cuisine?

« Oui, mais les éclaboussures ? », me direz-vous. L’objection est de taille et nous n’allons pas nous dérober. C’est en effet LE problème majeur des étagères ouvertes : tout ce qu’on y dispose se trouve de fait exposé à la poussière, mais surtout aux vapeurs et projections de cuisson. Le remède miracle consiste alors à disposer ses étagères loin des zones de cuisine d’une part, et d’installer une hotte aspirante performante comme dans cette cuisine. Ainsi, vous pouvez profiter des avantages des étagères, comme s’adapter à un pan coupé, avoir sous la main tout le nécessaire quotidien, et même disposer des éléments décoratifs dans votre cuisine.