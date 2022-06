Comment faire de l'évier, la star de la cuisine ?!

Comment apporter un peu de couleur dans une cuisine dont l'électroménager et l'équipement est de couleur claire ?! Pensez simplement aux produits de Mère Nature ! Déposez ainsi une jolie corbeille de fruits près de votre évier, bien évidemment pas trop près non plus à moins d'aimer la combinaison pomme et produit de vaisselle ! Simple et astucieux, ça donnera du peps à votre coin évier ! Dans notre exemple, ce coin de cuisine est en plus mis en valeur par l'éclairage !