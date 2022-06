La transformation d'un atelier en magnifique loft duplex

Chaque recoin de l'ancien atelier a été rénové dans le but d'être moderne et fonctionnel. C'est le choix du décor et une sensibilité artistique qui font l'originalité de ce nouvel intérieur. L'association d'un tapis ethnique avec un mur couvert de têtes de vaches sur fond bleu est certes surprenant mais cette combinaison donne un caractère unique et mémorable au nouveau loft.