Une Incroyable Maison avec Vue!!

Direction le salon ! Ouvert lui aussi sur le patio et la salle à manger. Un espace confortable, sobre et esthétique. La table basse de granit se distingue comme un élément noble et raffiné, sans tomber pourtant dans la prétention. Tandis que le tableau au couleurs vives et les chaises en arrière plan viennent littéralement réchauffer cet espace aux tons gris et blancs.