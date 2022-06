Avant/Après : La nouvelle vie d'un grenier

Comme nous l'avons déjà dit, tout était à faire. Après un bon nettoyage, il a fallu faire l'isolation, la plomberie et les câblages électriques. Il s'agit donc d'un vrai travail de création d'espace, qui demande certes un peu plus de temps et d'argent, mais qui permet de créer un endroit qui convienne vraiment à nos besoins. Le nouveau mur qui se dresse au fond de la pièce marque le début de la nouvelle salle de bain.