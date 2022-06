Une extension qui voit haut!

Il n'existe pas de cloison entre la cuisine et le salon, ce qui permet d'ouvrir les espaces les uns sur les autres. Ceux ci se délimitent par des différences de niveaux de sol et de matériaux comme on le constate ici où il ne s'agit plus de plancher. Cet agencement laisse de la place pour tout, et augmente l'impression de disposer d'un vaste rez de chaussée. On remarque aussi que les vieilles pierres ont été rénovée à l'intérieur aussi, pour un résultat propre, ordonné et lumineux.

