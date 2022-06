Que faire avec un balcon de 2m2 ? Voici une solution économique et créative

Et voici la solution proposée pour créer un véritable espace de vie extérieur avec peu de place. Plutôt que de placer deux chaises sur le balcon, comme on l'a vu sur la première photo et comme ce serait certainement notre premier réflexe, c'est ici une petite banquette qui a été créée. On gagne ainsi une place précieuse qui permet d'avoir une petite table ronde. Et si vous regardez bien, vous verrez que les professionnels ont même trouvé une autre solution ingénieuse : un petit barbecue suspendu qui ne prend presque pas de place, mais sur lequel vous pourrez faire de bonnes grillades. Pour ceux qui aiment cette idée, voici 6 autres barbecues pour balcon.