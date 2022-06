15 façons d'utiliser le bois sur vos murs

Il est indéniable que le bois est l'un des matériaux les plus spectaculaires de la nature. C'est exactement la raison pour laquelle tant d'entre nous cherchent des moyens pour l'utiliser dans la conception de nos maisons, que ce soit pour la chambre ou même la cuisine.

Les designers d'intérieur ont bien sûr pris connaissance de cette tendance et créent de plus en plus de murs en bois dans une grande variété de styles. Nous avons regroupé ici les meilleurs exemples afin de vous donner un peu d'inspiration.