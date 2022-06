8 idées pour créer chez vous des couloirs parfaits

Les couloirs sont souvent de simples lieux de passage qu'on a tendance à négliger quand il s'agit d'aménagement et de décoration. Bien souvent, on y entasse des affaires ou on les laisse nus et dénués de charme. Pourtant, il est possible de faire de ces lieux névralgiques qu'on emprunte tout le temps de véritables espaces de vie part entière. C'est pourquoi nous vous emmenons aujourd'hui vous balader à travers 8 couloirs très différents les uns des autres qui fourmillent de bonnes idées pour aménager les vôtres et en faire des espaces incroyables.