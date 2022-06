5 trucs faciles pour rendre votre maison plus agréable !

Nous avons une solution écologique qui vous permettra d'utiliser à nouveau le reste de certains fruits. Laisser mijoter de l'eau dans un pot ou dans une casserole, et jetez simplement dans cette eau les pelures d'agrumes ( oranges et citron ) dont vous disposez . Gardez le couvercle ouvert et sentez la bonne odeur qui se disperse dans toute la maison.