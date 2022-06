La métamorphose d'une salle de bain de 8 m2

Et voici la pièce une fois les travaux réalisés. Prise du même point de vue que la première photo, on peut dire que celle-ci nous donne à voir une salle de bain lumineuse et moderne qui n'a rien à voir avec la pièce d'origine. La palette des couleurs, qui part du beige clair pour aller vers un beige plus soutenu en passant par la sobriété du blanc et la chaleur des pierres jaunes claires, concourt à faire de cet espace un lieu de bien-être et de détente. On remarque par ailleurs que l'agencement des équipements a été modifié pour optimiser l'espace disponible. Ainsi la double vasque est également située sur le côté droit mais la baignoire, par exemple, est maintenant installée au fond de la pièce, ce qui permet de dégager l'espace central.