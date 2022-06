Quel Éclairage pour quelle Pièce?

Qu’on soit dans la salle de bain, la pièce à vivre, la chambre ou la cuisine, on ne s’attend pas à y découvrir un même type d’éclairage. En effet, l’éclairage est primordial quand il s’agit d’instaurer une ambiance, et bien sûr personne ne veut se sentir dans sa chambre comme dans sa cuisine. C’est pourquoi il est important de garder à l’esprit qu’il existe un large choix parmi tous les types d’éclairage (mural, plafonnier, lampe… ) ainsi que toutes les luminosités et couleur (lumière blanche, plus ou moins froide, couleur… ). Suivez nos conseils et vous n’aurez plus à vous casser la tête!