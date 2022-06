Petites maisons : 5 projets fabuleux pour Gagner de l'Espace!

Incroyable mais vrai. Dans ni plus ni moins que 18 mètres carrés, il a été possible d'installer un appartement qui bénéficie de tout le confort nécessaire et d'un petit peu plus. Situé à Buenos Aires, le studio Minbaj est équipé de tous les équipements indispensables, et ce, dans un soucis d'optimisation maximum de l'espace. Penser le mobilier est définitivement crucial quand on a affaire à des lieux aussi petit et avec des demandes aussi exigeantes.