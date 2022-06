Quel abri choisir pour sa voiture?

On l'imagine aisément, lorsque l'on possède une voiture que l'on chouchoute un peu, il nous est difficile de la laisser dormir à l'extérieur. Tant d'un point de vue de la sécurité que pour la protéger des intempéries, une solution pour abriter son automobile s'avère très clairvoyant voire obligatoire sous certaines latitudes.

Vient donc la question du choix de l'installation… et là les possibilités sont multiples et variées! Les plus aisés opteront sans doute pour la construction d'un garage ou hangar en dur, une bâtisse en agglomérés et coiffée d'une toiture et adjacente à l'habitation principale. Mais il existe bien d'autres types d'abri proposant beaucoup d'avantages et de fonctionnalités ciblés qui satisferont forcément vos exigences et celles imposées par le terrain d'implantation.

Partons donc ensemble en repérage pour lister les abris de voiture que nos experts ont réalisé.