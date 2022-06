7 Astuces Formidables pour Désencombrer votre Logement!!

Pour une maison moins encombrée, il faut se débarrasser du superflu. Pour cela, il est nécessaire de repenser vos pièces en pensant d'abord à leur fonction plutôt qu'à leur décoration. Un salon n'a pas forcément besoin d'une multitude de meubles en tous genres pour être confortable et attrayant. Pour faire de la place et rendre votre espace plus aéré et moins encombré, choisissez donc un style minimaliste qui vous aidera à repenser la pièce en termes de volumes et de fonctionnalité. Par exemple, limitez votre salon à un espace de détente simple et épuré. Au lieu de le remplir d'objets divers, rendez le confortable grâce aux couleurs et aux matériaux.

Dans cet exemple, nous avons un petit salon minimaliste au sol couvert d'un parquet naturel, sur lequel ont été disposés des meubles simple eux aussi contenant du bois. Le tapis donne du confort à ce coin de détente, et la table basse le rend fonctionnel et pratique. Dans la partie plus vide, un fauteuil a été installé près de la fenêtre pour créer un espace de détente supplémentaire. Un salon très simple qui peut vous donner des idées et vous convaincre de vous débarrasser de quelques meubles et objets inutiles !