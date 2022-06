homify 360°: rénovation d'une maison parisienne datant de 1840 !

Pénétrons maintenant dans cette propriété sans plus tarder. Première halte : l'immense salon ouvert et lumineux. Cet espace magnifié par la lumière naturelle traversant les grandes ouvertures vitrées est d'une clarté incroyable. La hauteur sous plafonds nous impressionne ici. Les volumes sont conséquents et cela a été exploité par nos experts qui ont eu la bonne idée d'ouvrir la propriété sur l'arrière et le jardin intérieur présent, créant une connexion et un dialogue entre intérieur et extérieur. Les parois murales blanches agrandissent visuellement l'espace et le parquet de bois clair posé au sol semble poursuivre son cheminement vers l'extérieur. Suivons donc cette extension boisée…