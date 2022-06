Comment ajouter de l'espace à la maison?

Avoir plus d'espace dans la maison n'est pas une donne qui s'applique seulement à l'extérieur, car nous pouvons aussi gagner de l'espace à l'intérieur à travers de nombreuses astuces comme la transformation d’un T2 qui était vendu sur plan et qui ne correspondait pas aux besoins du client, par la création de nouveaux volumes avec aménagement sur mesure, décoration et création de mobiliers dont un meuble cloison (dressing côté chambre et rangement TV et bureau dissimulable côté salon).