Comment avoir une Décoration Murale Temporaire?

Rien de plus originale qu'une décoration murale que l'on peut changer à chaque instant, comme exposé par HOME PANORAMIK à travers des affiches adhésives ( éditées en séries limitées à 100 exemplaires signés et numérotées) imprimées sur support ferreux pouvant recevoir les magnets, qui se posent comme un Stickers. Pour une décoration temporaire, on ne peut pas mieux tomber!!!