5 faux pas à éviter dans l'entrée

Dans les maisons modernes et citadines toujours plus petites, l'accent est définitivement mis sur l'optimisation et la multi-fonctionnalité des espaces. Par exemple, pourquoi ne pas aménager dans l'entrée un espace de rangement pour les chaussures ou une belle malle pour y ranger les sacs à main ou les sacs de course ? Si vous êtes un grand lecteur et que vous ne savez pas où entreposer vos livres, pourquoi ne pas fixer des étagères dans l'entrée ?