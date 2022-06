L'aménagement d'une usine en loft écologique à Pantin

Mais observons le salon de plus près et admirons sa décoration d'intérieur mêlant la chaleur du bois avec la légèreté du blanc, le dynamisme d'un revêtement terre-battue avec un mobilier délicieusement rétro. L'élégant poêle à bois rappelle quant à lui que les préoccupations environnementales doivent plus que jamais être au centre des performances énergétiques de nos maisons et sont parfaitement compatibles avec une esthétique radicalement tendance.