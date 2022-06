Une maison traditionnelle pleine de surprises

Nous sommes maintenant dans le jardin de la maison. Nous somme tout de suite saisis par ses dimensions incroyables. Répartie sur deux étages et possédant un toit très pentu comme on les trouve dans les régions neigeuses, sa hauteur est très imposante. Toutefois elle est loin d'être écrasante ; les plantes grimpantes, l'enduit du mur et les petits volets s'occupent de procurer à cette demeure un aspect accueillant et chaleureux, une vraie maison de conte de fée ! Le toit quant à lui rappelle l'âge quasi canonique de la maison, même s'il est est en parfait état.