18 chaises : les dernières tendances

La naissance du concept de l'architecture organique remonte à il y a plus d'un siècle avec le travail d'architectes qui cherchaient à créer des parallèles entre l'architecture et la nature. On sent que le même genre de sensibilité a été impliquée dans la création de cette chaise intimiste et confortable. La Slack Chair de la designer lyonaise Victoria Paulus est en effet comme un nid, un cocon qui protège son utilisateur à l'aide de bandes textiles souples et colorés. On remarque ainsi que la structure respire et se moule aux formes de son occupant, d'une manière à la fois simple et naturelle.