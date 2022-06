Avant/après : des transformations qui changent tout

Le résultat est incroyable et l'endroit, méconnaissable. Les murs et le faux plafond recouverts de blanc ainsi que le paquet aux tons chauds, tout contribue à faire de cette salle de bain une pièce agréable et moderne. La grande baignoire d'angle et la douche ainsi que le reste des équipements assurent le confort nécessaire dans cette pièce que les travaux ont rendu bien plus lumineuse. De quoi convaincre que l'aventure des travaux de rénovation en vaut la peine !