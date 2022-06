13 idées déco malignes et pas chères rien que pour vous

Notre intérieur est à notre image, nous l'avons choisi, décoré et aménagé à notre goût. Mais cela signifie aussi que, dès que nos habitudes de vie changent ou que nos goûts évoluent, certains choix passés ne nous plaisent plus autant qu'avant. Il est très fréquent qu'on ait envie d'apporter des modifications à notre propre déco, mais on n'a pas toujours un budget infini pour le faire. Voilà pourquoi nous avons sélectionné pour vous 13 astuces déco malignes et pas chères que vous pourrez réaliser chez vous pour moins de 100 euros. Envie de changer votre décoration sans vous ruiner ou entamer de grands travaux ? Dans ce cas suivez-nous !