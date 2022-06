12 erreurs à éviter dans votre cuisine

Quand on pense à l'aménagement de la cuisine, on se concentre le plus souvent sur les meubles que l'on choisit. Leur couleur, leurs dimensions, leur emplacement… on peut alors oublier une chose essentielle : le revêtement de sol. Pourtant, sa teinte sera omniprésente et déterminante et il faut que vous ayez dans cette pièce un sol vraiment facile d'entretien.