Quelle Couleur pour Agrandir les pièces de la maison?

Pour les chambres coucher, on tente des tons plus sombres autant que des couleurs pastels. Pour agrandir l'espace, le choix tombe sur un lilas discret qui inspire intimité et sérénité; quoi de mieux pour un espace où on cherche relaxation et détente.

Le violet s'associe facilement au blanc, gris et rose, et reste donc un choix pratique pour une chambre à coucher avec une ambiance solennelle et confortable. Le pastel encore une fois permet de créer un espace visiblement plus grand.