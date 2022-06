Les 14 Plus Belles Maisons de la Semaine!

Ce projet de surélévation vient se poser sur l’extension de l’échoppe, qui avait été réalisée dans les années 90. Ce volume permet de créer une nouvelle relation entre l’extension et l’échoppe originelle. Une partie des combles de l’échoppe est rendue habitable, grâce au prolongement du versant de toiture sur rue.

Remercions les experts de l'EIRL HUGUES DRAPEAU ARCHITECTE Le rez-de chaussée est profondément remanié par l’ouverture de l’ancienne façade sur jardin, permettant d’apporter plus de lumière au coeur de la maison. Au niveau supérieur, une grande mezzanine, une chambre d’enfant et une salle de bain sont créées ainsi qu’une suite parentale comprenant une chambre, un dressing et une salle d’eau ouvrant sur une terrasse. Le bardage de mélèze à fines lames permet d’intégrer la surélévation en façade sur jardin, par effet de contraste avec l’extension existante, elle an maçonnerie enduite et repeinte.