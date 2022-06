Une vieille ferme qui va vous donner envie de prendre des vacances

homify vous emmène aujourd'hui faire le tour du propriétaire de cette vieille ferme traditionnelle qui a été rénovée de façon à conserver son caractère champêtre et rustique ! Direction l'Andalousie, l'endroit où vous aurez probablement envie de passer vos prochaines vacances d'été ! Cette magnifique ferme entièrement est située dans un cadre privilégié et a été immortalisée par les talentueux photographes de l'agence Espacios y Luz Fotografía.

Allez, on ne vous en dit pas plus, on visite sans plus tarder !