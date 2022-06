5 choses à savoir avant d'ouvrir la cuisine sur le salon

Vous avez dû le remarquer, les open space sont de plus en populaires. Facile de comprendre pourquoi, en décloisonnant les espaces, une maison de taille modeste semblera plus spacieuse et radicalement plus moderne.

Vous pensez vous aussi à aménager votre intérieur en open-space en fusionner la cuisine et le salon ? Alors cet article est fait pour vous ! Aujourd'hui nous découvrirons ensemble les erreurs à éviter et les choses auxquelles penser avant de se lancer dans la création d'un open-space.

Et si vous avez besoin des conseils d'un professionnel, faites donc appel à un de nos architecte d'intérieur…

C'est parti !