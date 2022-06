Une Maison Familiale qui a Vraiment TOUT !!

Si le jardin permet de profiter des journées ensoleillées, le salon et la salle à manger permet quant à eux, de vivre tout la vie de château, avec sa décoration à la fois épurée et sophistiquée. Tous les meubles s’accordent avec la couleur beige des murs et des tentures de rideaux. Cette teinte rappelle à sa manière les murs extérieurs de la villa. Les lustres et le mobilier de la salle à manger en fonte et verre rendent la frontière entre intérieur et extérieur plus floue. Les objets et les peintures donnent un art de vivre châtelain. Quel bonheur de pouvoir ouvrir les grandes baies vitrées et laisser rentrer l’air frais créé grâce à la vigne grimpante sur la terrasse où il fera bon manger les soirées d’été.