Plafonniers pour le salon

Les lustres sont les plafonniers les plus classiques – et souvent les plus beaux. Ils ont souvent été installés dans les bâtiments anciens aux hauts murs et sont idéals pour éclairer une pièce entière. Le modèle que l’on vous présente s’appelle “Venise Dream” et on adore l’alliance des cristaux, qui créént un look vintage aux accents d’années 50, et des couleurs or et bleu.