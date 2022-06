Réhabilitation EXEMPLAIRE d'une Maison de 1890

C'est d'un projet de réhabilitation lourde dont nous vous parlons avec ce projet. Les défis à relever furent nombreux et la mise en oeuvre loin d'être une sinécure ! Preuve en est avec ce cliché. Souvenez vous de la terrasse deux photos plus haut, il s'agit bien du jardin que l'on distingue derrière cet engin de chantier. La structure existante en béton brut a servi de cadres aux immenses baies vitrées vues précédemment. Le plancher bas du rez-de-chaussée constitué de différents dallages en béton à été entièrement traité et isolé. Ces dallages n'étant pas de niveau, le nouveau plancher en châtaignier massif a été agrafé et collé sur lambourdes posées sur des plots réglables. Sous ce plancher circulent tous les réseaux.