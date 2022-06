Baignade sur un toit perché : Maison Piscine, St Cyr sur Mer

Le contraste poignant entre cette photo et la précendente nous intrigue fortement, nous oscillons entre modernité et tradition. Les plans définis par les architectes ont permis de concevoir la surélévation de cette habitation que l'on peut ici admirer. Il a fallu pour cela démolir le premier étage et la toiture de la villa afin de réorienter l'ensemble du bâtiment et ainsi offrir aux habitants des agencements spatiaux leur permettant d'apprécier comme il se doit la vue imprenable sur le pasyage environnant.

Sur la toiture a été concue un bijou technique qui nous émerveille et dont vous parlions précédemment. Ainsi, trois différentes structures ont été crééS et superposées nécéssitant l'expertise de plusieurs corps de métier ainsi que le génie d'un ingénieur spécialisé.