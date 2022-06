Top 5 de la semaine : Conseils et projets de rénovations pour faire peau neuve!

Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire du classement des articles les plus lus de la semaine sur notre plateforme homify!

Et on sent tout particulièrement l'arrivée du printemps dans vos préférences des sujets de nos articles puisque vous avez élu des rénovations impressionnantes en premières places. L'ambiance est au renouveau donc! Comme nos amis les bêtes il est temps de muer, de se débarrasser de sa fourrure d'hiver et d'ouvrir grand ses fenêtres à la saison chaude arrivant à grand pas.

Vous appréciez également beaucoup lorsque nous essayons de vous prodiguer des conseils très utiles pour booster la valeur de votre bien ou encore aménager un jardin d'exception.

Voici sans perdre de temps, le classement de la semaine écoulée.