Comment agrandir une petite cuisine?

La cuisine est un espace d'activité essentiel dans une maison. Pour une petite cuisine cette fonction peut parfois être moins facile à remplir. Avec les appareils électroménagers qui viennent encombrer l'espace, et la surface de travail limitée avec laquelle on peut se retrouver, il devient important de faire quelques changements pour agrandir sa cuisine sans pour autant effectuer un vrai travail de remodelage.

Le premier secret est dans la lumière; plus on en a, mieux c'est. Pour les couleurs, on les préfères neutres, claires et froides pour mieux refléter cette lumière et ainsi donner l'impression d'une cuisine bien plus spacieuse qu'en réalité. Pour ce qui est de l'aménagement, on se concentre sur une utilisation optimale des espace, pour mieux distribuer meubles, vaisselles et appareils électroménagers, et ainsi éviter de créer un espace encombré qui est susceptible de réduire la taille de votre cuisine. On vous invite donc à découvrir nos astuces en plus de détails.