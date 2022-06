homify 360° : Revêtement extérieur en briques mais intérieur contemporain ?

Voici la construction vue du côté rue. Un joli mélange de bois et de briques nous est offert à voir. En plus de ce binôme coloré de matériaux, nous admirons différents volumes qui ainsi associés créent une rythmique et donnent du dynamisme à l'ensemble de la propriété.

À gauche de la photo, nous apercevons un bardage en bois recouvrant la porte du garage et menant également à la porte d'entrée. Ce jeu visuel fort donne cachet et personnalité à cette propriété.