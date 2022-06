9 Fabuleuses Piscines en attend le Retour des Beaux Jours..!!

Pour ceux en revanche, qui voudraient faire des longueurs de façon régulière en saison voici un modèle de piscine tout en longueur inspiré par Stando Design. On apprécie la proximité immédiate de la terrasse de la maison qui permet un accès sécurisé et facile à cette piscine qui conviendra aux plus sportifs d'entre nous. On regrette cependant l’étroitesse du bassin.