L'incroyable modernisation d'un salon daté

Le bois a disparu pour laisser la place à des tons clairs, qui font de cet espace de vie un lieu vraiment aéré et ouvert. On est loin de la pièce initiale où tout les meubles semblaient entassés et il semble maintenant aisé de circuler dans ce salon au look vraiment moderne et design.