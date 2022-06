De piscine à salle de concert

Avoir une piscine dans sa maison, c’est certes un plaisir sans fin, mais cela occupe tout de même beaucoup d’espace et si on étudie le ratio place / nombre d’utilisation, on est tenté de se demander si ça en vaut la peine. Un sérieux problème sur lequel les experts de la London Swimming Pool Company se sont penchés : ils ont développé une technique sensationnelle qui révolutionne l’espace habituellement consacré à la piscine. Une technologie innovante permet en effet d’abaisser le fond de la piscine afin de disparaître complètement et de laisser place à un nouvel espace : salle de conférence, piste de danse, lieu de fête, salle de concert… les possibilités sont infinies !