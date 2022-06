8 Extensions qui ont Tout Changé!!

Cette réalisation administrativement laborieuse, techniquement osée, financièrement modeste est née d’une furieuse envie commune et partagée entre la commanditaire et l’architecte, de changer les choses et de casser les barrières qui nous empêchent de vivre et d’avancer dans l’existence pour révéler les lieux et créer des liens entre paysage et espaces intérieurs, entre les éléments naturels ( air et eau) et les usagers qui les habitent. La commande est simple et se résume ainsi…

La réponse est venue naturellement des qualités incroyables du contexte: Située face à la prairie aux ducs, à la grue Titan jaune, à l’éléphant dont on entend les barrissements, au ciel sud- est de Nantes et à la Loire, la maison renferme les qualités d’un observatoire d’une des plus belle vue de la ville de Nantes sans le savoir…