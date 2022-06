14 utilisations du vert dans votre déco

C'est sûrement la couleur la plus présente dans la nature. Associé à juste titre au monde végétal qui est son plus digne représentant, le vert est une couleur apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. Dans la culture occidentale, on l'associe à l'espoir et à la chance.

L'avantage de cette couleur, c'est qu'elle est généralement en adéquation avec toutes les autres, particulièrement avec les couleurs qui comme elle sont issues de la nature comme le marron, l'ocre, le crème ou le taupe. À vous d'en juger dans cette liste non exhaustive des différents verts et associations qui pourront en résulter.