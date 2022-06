6 styles de cuisine pour aller avec votre personnalité

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme – Antoine Lavoisier

La cuisine industrielle s’ancre dans l’air du temps sans inventer quoi que ce soit en répondant aux envies de récup’ à la mode. Les matières sont celles de toujours, brutes mais adaptées à votre cuisine : bois, pierres, fer et cuivre allient l’ergonomique à l’élégance. On les retrouve partout par petites touches et elles allègent le visuel. Les tons de rouge brique et les pointes de blancs se démarquent des gris anthracites et des noirs corbeaux.

Le mobilier faussement usé donne la réplique à l’aménagement moderne de la pièce, et lui donne du cachet, intemporel, sobre et esthétique.