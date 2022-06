Avant & Après : De 1564 à nos jours Transformation Intégrale !!!

Les anciennes portes n'ont pas été remplacées mais soigneusement restaurées avec patience et minutie. Les traverses de la fenêtre sont restées vertes pour rappeler le passé. Afin de libérer totalement l'entrée et de rendre l'ensemble plus esthétique le câblage électrique a été dissimulé dans les murs couverts. Bois et blanc apportent convivialité à ce nouvel espace.