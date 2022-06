6 choses dont votre cuisine a besoin pour 2017

Peu importe la taille de votre cuisine, le stockage est une nécessité absolue. Il aide à garder votre cuisine propre et bien organisée et peut être réalisé de plein de façons différentes. Pour les cuisines plus grandes le stockage est évidemment plus facile, mais si vous avez une petite cuisine il y a encore de l'espoir. Essayez d'installer un rail au-dessus de l'îlot. Utilisez les coins et recoins pour tirer le meilleur parti de votre cuisine. Par exemple, l'espace entre le réfrigérateur et d'autres cabinets est souvent négligé, mais cela est un espace parfait pour une étagère à épices !