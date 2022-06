Quelques astuces pour bien entretenir ses plantes !

Tout est une question de surface disponible. Optez pour des pots ou de petits bacs si vous disposez d'un espace de petite taille. Si bien évidemment, vous jouissez d'un espace suffisamment grand, choisissez des contenants plus grands et variez vos plantes. Disposez-les à votre guise mais prenez en compte les besoins de chacune de vos plantes, certaines ayant besoin de plus d'exposition au soleil afin de s'épanouir. Amusez-vous à créer une rythmique visuelle si possible, en jouant avec les différentes tailles et couleurs des feuillages et créez-vous un jardin ou un balcon qui rendra fou de jalousie vos voisins.