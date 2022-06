Un 70 mètres carrés plein de MYSTÈRES!!

Aujourd'hui, nous vous montrons le résultat d'une restructuration impressionnante dans la ville de Vigo, en Espagne. Un deuxième étage de 67 mètres carrés construit en 1961 a subi une transformation complète afin d'ouvrir des espaces dans la lumière et de moderniser l’espace en tenant compte de son origine.

L'étude Castroferro, formé par des architectes María González et Fer Jordi Castro Andrade, était en charge des modifications apportées à ce petit appartement. La simplicité de leur style peut créer des salles polyvalentes, un espace chaleureux et accueillant, et très fonctionnel. L'idée était de trouver un intérieur qui compenserait le ton rude et peu harmonieux de l’extérieur. La superficie disponible a été pleinement exploitée, les éléments originaux ont été parfaitement récupérés et des matériaux plus modernes ont été ajoutés.